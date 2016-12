Ex-WNBA-Spielerin Orechnowa wechselt zu Foxes

Inga Orechowa geht künftig wieder in der heimischen Basketball-Liga für die Flying Foxes auf Korbjagd. Wie der Wiener Verein am Freitag bekannt gab, soll die 27-Jährige in der Endphase der AWBL und der Central European Women League zum Einsatz kommen. Orechowa schaffte es vor drei Jahren als erste Österreicherin in die US-Damen-Basketballliga WNBA. Zuletzt machte sie eine Babypause.

Die in der Ukraine geborene Orechowa spielte einst beim UBBC Herzogenburg und gewann mit den Niederösterreicherinnen 2006 als 16-Jährige das Double. In der folgenden Saison zog sie nach Kalifornien, später spielte sie für die University of South Florida. 2014 wurde Orechowa von Atlanta Dream gedraftet, in der darauffolgenden Saison spielte sie für Connecticut Sun. In der WNBA kam die Aufbauspielerin in Summe auf sechs Partien.