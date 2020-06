Salzburg kämpft um den fünften Startplatz

Am Donnerstag steht der erste Höhepunkt des Fußballjahres aus österreichischer Sicht auf dem Programm. Salzburg tritt im Hinspiel des Europa-League-Sechzehntelfinales in Villarreal an (21.05 Uhr, live ORF eins, Sky). Das Rückspiel steigt dann eine Woche später am 26. Februar in der Red-Bull-Arena.

Zum vierten Mal steht Salzburg unter den besten 32 Teams der Europa League. Erst ein Mal konnte man sich für das Achtelfinale qualifizieren – 2014 gegen Ajax Amsterdam (3:0, 3:1). 2010 kam gegen Standard Lüttich (2:3, 0:0) das Aus, zwei Jahre später gegen Metalist Charkiw (0:4, 1:4).

Ein drittes Ausscheiden hätte negative Folgen für die Bundesliga, die einen Europacup-Startplatz für die Saison 2016/’17 verlieren würde. Dann hätte Österreich nur mehr vier – statt wie kommende Saison – fünf Europacup-Starter, dann dürfte nur mehr der Meister und nicht auch der Vizemeister in der Champions-League-Qualifikation antreten.