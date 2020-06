Erster X-Cross-Lauf auf der Donauinsel

Ich will nur heil im Ziel ankommen", sagt Bernadette Tschida. Die Stimme der 33-Jährigen hat einen etwas nervösen Klang, ihre Knie – so sagt sie selbst – "sind ziemlich weich". Doch für eine Absage ist es fünf Minuten vor dem Start zu spät. "Es wird wohl grauslich, aber da muss ich jetzt durch."

Tschida ist eine von insgesamt 1200 Läufern, die am Samstag am ersten X-Cross-Lauf auf der Wiener Donauinsel teilgenommen haben. Eine Strecke mit fünf bzw. zehn Kilometer Länge. Den verschlungenen Pfad säumen karge Kletterwände, meterhohe Heuballen, eine Wassergrube und zwei Schlammbecken. Es ist ein Spielplatz für Erwachsene, der hier in den letzten Wochen aufgebaut wurde. Das Motto des verrückten Laufs hängt wie eine Drohung in der Luft: "Are you strong enough?", will der Veranstalter von seinen Teilnehmern wissen. Robert Matzner und Marvin Vanicek hoffen zumindest, stark genug zu sein.

"Wo kann man sich schon so aufführen, ohne dass einen die Leute gleich für deppert halten", sagt der Niederösterreicher Matzner. Polizeischüler Vanicek, der als Einziger des Trios die zehn Kilometer Distanz läuft, sagt: "Es ist einfach mal was anderes. Normales Laufen ist ja fad."