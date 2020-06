Erster Aufschlag für das Match um die WM

Im kommenden Jahr küren die besten Teams der Welt in Polen ihren Meister, will die österreichische Auswahl diesem erlesenen Kreis angehören, muss sie ab heute, Donnerstag, in der ersten Qualifikationsrunde bestehen. Gruppengegner in Kortrijk sind Rumänien, Nordirland und Gastgeber Belgien.

„Man hat schon gemerkt, dass die Vorbereitung kürzer war als in den vergangenen Jahren. Die Abstimmung ist, denke ich, noch nicht ganz so stabil. Es kann aber sein, dass es den anderen Teams genauso geht. Wir sind einigermaßen gut in Form, allerdings eben noch nicht in Top-Form“, erklärt Teamchef Michael Warm. Der Deutsche muss auf die Stützen Gerald Reiser, Fred Laure, Lorenz Koraimann, Philip Schneider und Sebastian Kohlhauser verzichten.

„Sie sind nach der langen Saison bei ihren Klubs noch nicht fit. Natürlich würde ich mir wünschen, einmal alle Spieler zur Verfügung zu haben. Wir sind aber anderseits auch in der erfreulichen Lage, auf einen breiteren Kader als noch in den vergangenen Saisonen zurückgreifen zu können.“

Gleich zum Auftakt bekommen es die Österreicher mit Gastgeber Belgien zu tun. „Die Belgier sind sicherlich Favorit auf den Gruppensieg. Uns erwartet also eine schwierige Aufgabe“, betont Warm. Gegen Rumänien erwartet der Coach eine Partie auf Augenhöhe, Nordirland ist der große Underdog.

Der Gruppensieger steigt direkt in die dritte Qualifikationsrunde auf, der Zweite hat bei einem weiteren Turnier im Oktober noch eine Chance auf den letzten Qualifikationsabschnitt.