Erste Bank Open: Pokal geht wieder auf Tour

Wie schon 2016 geht auch in diesem Jahr der Siegerpokal der Erste Bank Open 500 auf Österreich-Tournee. Die Siegertrophäe startet am heutigen Freitag in Dornbirn und reist bis 10. Oktober quer durch Europa, ehe sie in der Kärntner Straße in der Wiener Innenstadt ausgestellt wird.

Am 21. Oktober wird der Pokal dann - pünktlich zum Start des mit 2,6 Millionen Euro dotierten Turniers in die Wiener Stadthalle gebracht. Neben Österreichs Nummer Eins Dominic Thiem schlagen dort mit Alexnader Zverev, Kei Nishikori und Tomas Berdych einige der absoluten Topstars der ATP-Tour in Wien auf.