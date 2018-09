Erste Bank Open: Die Hoffnung auf den Superstar

Das Erste Bank Open vom 20. bis 28. Oktober dürfte durch den nach den US Open verstärkten Kampf um die Nummer 1 im Buhlen um einen der Superstars Rafael Nadal und Novak Djokovic bessere Karten haben. 500 Punkte für den Turniersieg in der Wiener Stadthalle könnten in der Endabrechnung besonders bedeutend sein. Eine Entscheidung über ein Engagement eines der Asse ist für Oktober zu erwarten.

Bei einer Pressekonferenz am Montag in der Wiener Staatsoper wurde Österreichs US-Open-Viertelfinalist Dominic Thiem als Nummer zwei des derzeitigen starken Felds vorgestellt. Dieses umfasst nach der neuen Weltrangliste vier Top-Ten- bzw. zehn Top-20-Spieler. Eine der Wildcards ist für Jürgen Melzer vorgesehen. Der zweifache Wien-Sieger möchte seine Einzelkarriere auf der ATP-Tour mit diesem Event beenden. Auf eine zweite Wildcard hat Dennis Novak, Österreichs Nummer zwei, gute Chancen.