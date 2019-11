Entwarnung bei Thiem: "Es geht mir viel besser"

Am Freitagabend gab Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem bei den ATP-Finals in London ein Update über seinen Gesundheitszustand. "Es geht mir viel besser. Die zwei Tage haben mir gut getan, da es nicht so anstrengend war", schilderte Thiem. "Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Nicht gestern, sondern am Dienstag und Mittwoch", gestand Thiem. "Ich hoffe, dass es am Samstag noch einmal eine Steigerung gibt."

Zum bisher letzten Mal unter voller Anspannung ist Thiem eigentlich am Dienstag beim Matchball nach dem Thriller gegen Novak Djokovic gestanden. Dieses Adrenalin-Level wieder aufzubauen, darin sieht Thiem keine Probleme. "Das kommt komplett von selbst. Es war im Training echt in Ordnung. Dann kommt es von Stunde zu Stunde immer mehr. Spätestens wenn ich mich am Center Court einschlagen werde, wenn sich die Arena langsam füllt, werde ich voll bereit sein."