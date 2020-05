Enttäuschung und Ernüchterung für Rogan

In den vergangenen Monaten trainierte Rogan in Los Angeles gezielt für 200 m Kraul, doch in dieser Disziplin trennt den Gewinner von 32 Medaillen noch einiges von der Weltklasse. Da nützte es auch nichts, dass Markus Rogan in Schanghai in 1:48,82 eine neue persönliche Bestzeit über 200 Meter Kraul aufstellte.



Auf den Semifinalplatz, den der Österreicher anvisiert hatte, fehlten ihm am Ende vier Zehntelsekunden. "Ich habe mich am Anfang gut gefühlt, mir dann aber ein bisschen schwer getan", erklärte Rogan nach dem Rennen. Die fehlende Erfahrung war schuld an dem verpassten Ziel. "Meine Kraultechnik ist noch nicht so weit. Wenn ich müde werde, fällt sie auseinander."



Trotzdem sieht Rogan seine Mission nicht als gescheitert. Das Kraul-Experiment hat Zukunft. Denn im letzten halben Jahr hat er schon einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht. Eine Leistungs-Entwicklung, die ihm am Mittwoch auch auf seiner Hauptstrecke, den 200 Meter Lagen, zugute kommen sollte.