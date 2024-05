Helm ab: Das sind Österreichs Stars bei Eishockey-WM

Nach dem 1:5 gegen Dänemark wurde umgestellt und formierten Minnesota-Stürmer Marco Rossi , Schweiz-Legionär Dominic Zwerger und Salzburg-Goalgetter Peter Schneider eine Sturmlinie, die keinen Vergleich mit Angriffsformationen bei den Top-Teams scheuen muss. Rossi (22) verstand nach dem Auftakt, dass er nicht alles verkrampft alleine machen muss und holte sich mit seinem Tor zum 6:6 gegen Kanada viel Selbstvertrauen. Dominic Zwerger (27) hat in der Saison bei Ambri-Piotta einiges an Übergepäck verloren und spielt seine beste WM. Seine Spielzüge sind durchaus als Weltklasse zu bezeichnen. Und Jung-Papa Peter Schneider (33) sorgt nicht nur mit seinem Schuss für ständige Gefahr.

Benjamin Baumgartner

Der 24-Jährige spielt nicht nur beim größten Verein Europas, dem SC Bern, eine wichtige Rolle, er ist mit drei Treffern in vier Partien auch der Toptorschütze der Österreicher. Mit seinem 3:2 0,2 Sekunden vor dem Ende sorgte er auch für den historisch ersten Sieg gegen Olympiasieger Finnland. Der drahtige Spielmacher ist zwar in Zell am See geboren, genoss seine Eishockey-Ausbildung aber hauptsächlich in der Schweiz, wo er es bis zu einem Millionen-Vertrag über drei Jahre beim HC Lausanne gebracht hatte. Bei Bern hatte er heuer mit 32 Scorerpunkten in 57 Partien seine beste Profi-Saison. Seinen Unmut, dass er im ersten Spiel gegen Dänemark nicht zum Einsatz gekommen war, machte er auch öffentlich.