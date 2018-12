Niederlagen für Raffl und Vanek in der NHL

12.12. Dritter Sieg in Serie für die San Antonio Spurs in der NBA: Beim 111:86 gegen die Phoenix Suns war Jakob Pöltl mit elf Rebounds der stärkste Mann seines Teams an den Brettern. Zudem steuerte der 23-jährige Wiener acht Punkte und einen Assist in 20:43 Minuten auf dem Parkett bei. Gregg Popovich hält nun bei 1.211 Siegen in der NBA. Er hat damit Pat Riley (1.210) hinter sich gelassen und ist jetzt alleiniger Coach mit den viertmeisten Erfolgen. Jerry Sloan (1.221) auf Rang drei ist "in Sichtweite". NBA-Leader Toronto Raptors feierte nach zuletzt zwei Niederlagen einen deutlichen Erfolg beim nächsten Spurs-Gegner. Die Kanadier deklassierten die Clippers in Los Angeles 123:99.