Eishockey: Die Capitals stürmen ins Finale gegen den KAC

In den sechs Spielen zuvor hatten die Salzburger nur 4:30 Minuten geführt und dennoch drei Siege gefeiert. Dieses mal führte Salzburg bis in Minute 41. In dieser Minute schoss Fischer von außen, Salzburg-Goalie Steve Michalek konnte nur prallen lassen, und Kelsey Tessier staubte zum 1:1 ab. Das Tor gab den Wienern viel Selbstvertrauen. Jetzt rollten die Angriffe leichter. Wenig später rollte auch die Welle durch das erstmals in dieser Saison ausverkaufte Haus in Donaustadt. Denn in einem der seltenen Wiener Überzahlspiele stellte Benjamin Nissner nach idealem Zuspiel von Taylor Vause auf 2:1 (48.). Weil am Ende DeSousa ins bereits leere Salzburger Tor traf, siegten die Capitals 3:1 (60.).

Durch das Verpassen des Finales der Salzburger steht auch fest, dass der KAC kommende Saison in der Champions League spielt.