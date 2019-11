Eishockey: Capitals stimmten sich mit Sieg auf den KAC ein

Die Tabellensituation ist an Spannung momentan nicht zu überbieten. Bei einer Niederlage gegen Graz wären die Wiener gar aus den Top-5 gefallen.

So feierten die Capitals vor 5.400 Zuschauern aber einen ungefährdeten 4:2-Erfolg. Die Steirer sind durch die vielen Verletzten stark geschwächt, der Sieg der Capitals stand ab dem 1:0 durch Vause (20.) nie infrage. Für die Entscheidung sorgte Kyle Baun, der nach seinem Doppelpack (22., 31.) bei sechs Saisontreffern hält und die Kritik an ihm allmählich leiser werden lässt. Nach dem dritten Gegentreffer musste Graz-Keeper Höneckl Ersatzmann Dackell Platz machen. Die Steirer kamen im Schlussdrittel nur noch zum 2:4 durch Dordero (55.). Die Wiener sind am Sonntag spielfrei und können sich auf den Höhepunkt am Dienstag gegen den KAC vorbereiten. Die Klagenfurter feierten am Freitag in Salzburg einen 3:1-Erfolg. Für die Entscheidung sorgte Hundertpfund in der 58. Minute.