Eine Abfuhr für Dennis Novak in Kitzbühel

Wer Dennis Novak beim Tennisspielen zusieht, der braucht keine Anzeigetafel. Die Körpersprache des Österreichers sagt alles. Wenn er wieder resigniert mit den Achseln zuckt, wenn er wegwerfende Gesten macht, wenn er nach außen kein Geheimnis macht, wie's in ihm drinnen aussieht. Kurz: Wenn er so wirkt, als würde ihm das Tennisspielen keinen Spaß machen.

Seine Trainer kann das Verhalten von Dennis Novak auf dem Platz mitunter zur Weißglut bringen. Seine Gegner wissen hingegen, dass sie dann leichtes Spiel haben. So wie Roberto Bautista Agut, der dem Österreicher am Donnerstag in Kitzbühel beim THIEMs7-Einladungsturnier rasch einmal den Nerv zog. "Bei mir hat nicht viel zusammengepasst", sagte Novak.

Gegen den ballsicheren Spanier stand Novak von Anfang an auf verlorenem Posten und hatte dem Routinier auch nichts entgegen zu setzen. 0:6 verlor er den ersten Satz, in dem er gerade einmal acht Punkte machte, im zweiten Satz reichte es für Novak immerhin zu einem Ehrengame. Trotzdem war der energielose Auftritt bei der Abfuhr ernüchternd, der 26-Jährige verpasste damit den Einzug ins Semifinale.

Roberto Bautista Agut kämpft hingegen weiter um den Siegerscheck in Höhe von 100.000 Euro. Der Spanier ist ein möglicher Semifinalgegner von Dominic Thiem. Gegen Bautista Agut hat der Niederösterreicher eine negative Bilanz.