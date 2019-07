Höhepunkt an Tag eins: Ein Hole-in-one bei den British Open

Am ersten Tag des Majors hatten die Spieler nicht nur mit dem Platz ihre liebe Not, auch das turbulente Wetter wurde teilweise zum Spielverderber. So schüttete es zeitweise wie aus Kübeln, dann schien wieder die Sonne. Nicht alle Stars kamen damit zurecht. So benötigte der nordirische Lokalmatador Rory McIlroy für das erste Loch, ein Par vier, gleich acht Schläge.