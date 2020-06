Ein blaues Sandplatz-Wunder in Madrid

Jürgen Melzer ist gesund und nach seinem Bänderriss im Knöchel einigermaßen wiedergenesen. "Er hat noch Schmerzen, aber sonst ist alles ok", sagt Physiotherapeut Jan Velthuis. Melzer selbst ist glücklich, dass er wieder dabei ist. "Ich bin froh, dass ich trainieren konnte."

Das Ziel für die nächsten beiden Wochen, vor den French Open spielt Melzer noch in Rom, ist klar: " Jürgen muss in Hinblick auf Paris vollkommen fit werden", sagt Manager Ronnie Leitgeb, der seinen Schützling zu den Turnieren in Madrid und Rom eine Woche später nicht begleiten wird.

Mit dem blauen Sand hat sich Österreichs Nummer eins auch schon ein bisserl vertraut gemacht. "Der Sandplatz ist etwas schneller als andere." Auch seinen Gegner kennt er schon. Und dieser bereitet gemischte Gefühle. "Er ist absolut kein Traumlos", sagt Leitgeb. Er meint Feliciano Lopez, der bestens in Form ist und am Samstag in München seine Halbfinalpartie gegen den Deutschen Philipp Kohlschreiber absolvierte. Andererseits hat Melzer den Spanier, derzeit Nummer 16 der Welt, in sechs Begegnungen vier Mal besiegt. Zuletzt 2010 auf dem Rasen in Wimbledon.