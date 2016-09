Jünger soll die Formel 1 werden – bei den Fans und bei den Fahrern. So lautet eines der Ziele der Rennserie. Der Jugendwahn macht nun offenbar auch vor den starken Männern im Hintergrund nicht halt. Zehn Jahre beträgt der Altersunterschied zwischen jenen beiden Herren, die gegenwärtig um die Besitzverhältnisse der Formel 1 verhandeln.

Doch der Schein trügt.

John Malone, der seit einigen Tagen mit seinem US-Konzern Liberty Media als künftiger Haupteigentümer der prestigeträchtigen Rennserie gehandelt wird, ist 75 Jahre alt. Er ist der Jüngere in diesem Pokerspiel um Geld und Macht. Dem Amerikaner gegenüber am Spieltisch sitzt Bernie Ecclestone, 85. Beide gelten als beinharte Verhandler. Der Ausgang dieses Rennens ist offener als viele der jüngsten Grands Prix.

Obwohl bereits Anfang dieser Woche eine Einigung über den 8,5 Milliarden Dollar schweren Deal hätte verkündet werden sollen, laufen die Verhandlungen noch immer. Worauf kommt es an? Wer sind die handelnden Personen? Und inwiefern könnte ein Verkauf die Formel 1 verändern?

Der KURIER gibt Antworten.

Wer sind Liberty Media und John Malone? Der Medien- und Unterhaltungskonzern ist unter anderen der weltgrößte Breitband- und Kabel-TV-Anbieter, dessen Einfluss auch bis nach Österreich reicht (UPC). Der Jahresumsatz belief sich zuletzt auf 18 Milliarden Dollar. Konzerngründer und Aufsichtsratschef ist John Malone, der Elektroingenieurswesen und Wirtschaft studierte. Das Fachmagazin Autosport nennt ihn den "einflussreichsten Medien-Manager der Welt", da er durch zahlreiche Fusionen und Übernahmen in den vergangenen Jahren seinen Einfluss ausbauen konnte. Er ist der zweitgrößte Anteilseigner im Imperium von Medienmogul Rupert Murdoch (Sky, Fox, News Corporation).

Privat ist der 75-jährige John Malone der größte Grundbesitzer der USA. Insgesamt nennt er eine Fläche größer als das Bundesland Salzburg sein Eigen. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt sein Privatvermögen auf mehr als acht Milliarden Dollar.

Warum ist der Verkauf noch nicht über die Bühne gegangen? Das dürfte vor allem an Bernie Ecclestone liegen. Bereits mehrmals wurde über einen Verkauf spekuliert, immer wieder nutzte er die Gerüchte dazu, seine Macht und Besitzverhältnisse abzusichern oder zu vergrößern. Außerdem ist das Firmengeflecht, das der 85-Jährige rund um die Formel 1 aufgezogen hat, komplex: Die von Ecclestone geführte Formula One Group, die das operative Geschäft abwickelt, besteht aus 35 Unternehmen. Er selbst soll auch im Falle eines Verkaufs zumindest weitere drei Jahre Geschäftsführer bleiben. "Die Entscheidung, was mit mir passiert, ist meine Entscheidung", sagt er.

Ist die Formel 1 überhaupt 8,5 Milliarden wert? Trotz großer Kritik am Reglement und an eintönigen Rennen ist die Formel 1 auch im internationalen Vergleich ein sicheres Geschäft für Investoren (siehe auch den Vergleich unten). Der aktuelle Haupteigentümer CVC hat seit dem Einstieg 2006 mehr als zehn Milliarden Dollar Gewinn gemacht und lediglich eine Milliarde investiert. In dem diesen Jahrtausend erwirtschaftete die Rennserie mit 17 Milliarden Dollar Umsatz mehr als der Weltfußball-Verband FIFA. Und die Rechte sind dem neuen Inhaber auf lange Zeit sicher. Ecclestone erwarb zu Beginn des Jahrtausends die Rechte an der Formel 1 vom Weltverband bis ins Jahr 2110 – zum beinahe schon läppischen Preis von 313 Millionen Dollar.

Was würde ein Verkauf für die Formel 1 bedeuten? Liberty Media dürfte gewillt sein, frisches Geld in die Formel 1 zu pumpen. Ein Insider wurde von Autosport zum Geschäftsverständnis befragt und wie folgt zitiert: "Sie sehen sich alles von einer US-Perspektive an, was ein Franchise-System und Budget-Obergrenzen inkludiert." Entlastet werden könnten nicht nur die Teams, sondern auch die Veranstalter, die mit ihren Antrittsgagen einen Großteil der Einnahmen stemmen. Dennoch herrscht Skepsis: "Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, deshalb wollten wir uns nicht länger binden", sagte ein Verantwortlicher des Monza-Rennens, als der neue Dreijahresvertrag finalisiert wurde.