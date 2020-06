Duell der Größten im NBA-Playoff

Der Dienstagabend wird Carmelo Anthony wohl wenig getröstet haben. Zwar dürfen sich seine New York Knicks nach dem 109:98-Erfolg gegen die Brooklyn Nets über den Gewinn der inoffiziellen Stadtmeisterschaft freuen (3:1 in direkten Duellen). Mit den Play-offs in der weltbesten Basketball-Liga werden die Knicks aber heuer nichts zu tun haben. Das frühe Saisonende ist für den 2,03-Meter-Star Anthony, der wegen einer Schulterblessur im Barclays Center zusehen musste, eine neue Erfahrung: Zum ersten Mal in seiner elfjährigen NBA-Karriere wird er nicht dabei sein, wenn die 16 besten Teams am Samstag in die heiße Meisterschaftsphase starten.

Das Los des Zusehenden ereilte in diesem Jahr auch Superstar Kobe Bryant, der mit den LA Lakers in einer beispiellosen Krise steckt – am Tabellenende, fernab von den Plätzen, die das Play-off bedeuten und längst überholt vom Stadtrivalen. Die LA Clippers sorgten am vorletzten Abend des Grunddurchgangs hingegen für einen neuen Klub-Rekord: Mit dem 117:105-Heimerfolg über die Denver Nuggets verbuchten sie den 57. Saisonsieg und übertrafen damit ihre Erfolge aus dem Vorjahr. Titelverteidiger Miami Heat wird die K.o-Phase von Platz zwei aus in Angriff nehmen. Die Nummer eins im Osten sind unterdessen die Indiana Pacers. Im Westen war San Antonio bislang das Maß der Dinge.