Doppelpass der halben Holländer

Früher, erinnert sich der gebürtige Niederländer Frenkie Schinkels, habe ihn der Sportchef des De Telegraaf stets angerufen, um Neuigkeiten über den österreichischen Fußball zu erfahren. Heute erkundigt er sich bei ihm über Marcel Hirscher. Denn dessen Mama kommt aus Den Haag. Hirschers Ski-siege werden auch in den Niederlanden immer wieder groß gewürdigt.

Sylvia Hirscher war der Liebe wegen in einer Zeit nach Salzburg übersiedelt, in der Schinkels in Wien den österreichischen Pass bekam. 1992 erzielte Frenkie für Österreich ein Länderspieltor – gegen die Niederlande. Marcel Hirscher hätte für Holland starten können. Was lag somit näher, als ein Frage-Antwort-Spiel der Doppel-Staatsbürger. Schinkels hat es, ehe er in St. Pölten mit 190 Gästen im Trachtenlook seinen 50.Geburtstag feierte, in seiner Muttersprache begonnen: „He Marcel. Hoe is het met jouw Hollands Praat je zoals je moeder mek eer Haags accent.“ (Übersetzung wie folgt).

Frenkie Schinkels: Hi Marcel. Wie steht’s um dein Holländisch? Sprichst du wie deine Mutter mit dem Den-Haag-Akzent? Der hat in Rotterdam, wo ich herkomme, den Ruf, so ziemlich der extremste zu sein.

Marcel Hirscher: Mittlerweile tue ich mir auf Englisch fast leichter, weil ich Englisch viel öfters brauche. Verstehen tu’ ich auf Holländisch alles. Aber reden – dazu brauch’ ich zwei, drei Tage bis ich das wieder kann.

Musstest du in deiner Jugend viele Widerstände überwinden als kleingewachsener Skifahrer? Ich konnte in Holland als kleiner Spieler nur überleben, weil ich viel Technik besaß.

Grundsätzlich hat’s geheißen, aus dem Hirscher wird sowieso nie ein Rennfahrer, weil er körperlich zu unterlegen ist. Ich kam auch in Studien vor – als Negativbeispiel dafür, dass man mit meinem Stil als 16-, 17-Jähriger kaputte Knie haben muss. Jetzt bin ich einer der wenigen Rennläufer, der gesunde Kniegelenke hat.

Wenn mich ein Holländer um eine Beschreibung von Österreich ersucht, dann sage ich: ein kleines Paradies, viel Natur, viel Gemütlichkeit, Land der Berge, gute Weine. Wie aber würdest du einem Österreicher Holland schmackhaft machen?

Es ist primär die Weite, die mich fasziniert. Das In-die-Ferne-blicken-Können. Und die Seeluft ist sowieso ganz was Besonderes. Die Holländer sind sehr herzlich, sehr zuvorkommend. Die Gemütlichkeit ist sehr angenehm.

Was geht deiner Mutter in Österreich am meisten ab?

Ihre Schwester. Wahrscheinlich auch das Meer, die Nordsee.

Mit welchen holländischen Gerichten bist du aufgewachsen?

Toast mit Streuselkuchen, Brot mit Erdnussbutter. Die Kost war sehr Multikulti, sehr asiatisch halt.

Wo siehst du die Unterschiede zwischen der holländischen und der österreichischen Sportmentalität?

Die Offenheit.

Was hast du am meisten von deiner Mama geerbt? Was glaubst du, ist an dir typisch holländisch?

Die Offenheit.

Hat es dir getaugt, dass der Holländer Marvin van Heek bei der Abfahrt in Gröden als Achter besser platziert war als alle Österreicher?

Da müssen’s aufpassen, unsere Jungs (lacht). Es ist nur die Frage, ob Van Heek so eine Platzierung öfters schaffen kann.

Nachdem ich als halber Holländer Zweiter bei den österreichischen Dancing-Stars wurde, freu’ ich mich schon, wenn der nächste halbe Holländer bei den Dancing Stars gewinnt? Könntest das du sein?

Zunächst stellt sich die Frage, welchen Halb-Promi außer mir du sonst noch als halben Holländer einstufst. Aber im Ernst: Bis es bei mir so weit ist, dauert es noch einige Jahre. Im Moment würden meinen Tanzstil die wenigsten Leut’ als Tanzstil einstufen.

Was ist deiner Meinung nach eher vorstellbar? Dass Österreich Fußball-Europameister wird oder ein Holländer auf der Streif gewinnt?

Mit einer Antwort würde ich mir nur ein Eigentor schießen – in beiden Richtungen.