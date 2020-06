Hotelzimmer von Powell in Italien durchsucht

Doyle äußerte seine Vorwürfe nur Stunden nach der Polizeirazzia, bei der am Montag in den Hotelzimmern in Lignano Sabbiadoro unbekannte Substanzen gefunden worden waren. Udines Polizeichef Antonio Pisapia bestätigte, dass die Zimmer von Powell, Simpson und Xuereb durchsucht wurden. „Wir analysieren die Substanzen derzeit. Es hat noch keine Verhaftungen gegeben, und es wird noch gegen niemand ermittelt“, sagte Pisapia.

Powell und Simpson warten auf die Analyse ihrer B-Proben. „Dieses Ergebnis hat mich in vielerlei Hinsicht absolut erschüttert“, hatte der 30-jährige Powell erklärt.