Djokovic-Vater: "Dimitrov hat unserer Familie großen Schaden zugefügt"

Das erste Mal habe sich Dimitrov am Freitag über generelles Unwohlsein beklagt. Das erste Match gegen den später ebenfalls positiv getesteten Kroaten Borna Coric habe er dann am Samstag bestritten, bevor er noch am gleichen Tag sein zweites Spiel absagte und nach Monaco zurückkehrte, berichtete Ivanisevic weiter.