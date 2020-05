Djokovic im Eiltempo auf Wolke sieben

Es ist ein Privileg, Teil der Geschichte des Sports zu sein, den ich liebe", sagte Novak Djokovic nach seinem fünften Masters-1000-Titel im August in Montreal. Der Serbe hat damit für einen Eintrag ins Tennisbuch der Rekorde gesorgt: Noch nie hat ein Spieler in einem Jahr so oft bei der zweithöchsten Turnierkategorie (seit 1990 unter verschiedenen Namen offiziell geführt) gewonnen.



Seit Montag ist der 24-Jährige wie seine Arbeitskollegen auf der höchsten Ebene, sprich Grand-Slam-Turnier, tätig und bezwang in New York in der Nacht auf heute in Runde zwei den Argentinier Carlos Berlocq. Und er bastelt an einem neuen Rekord: Vor seiner Partie gegen Berlocq hielt der Ausnahmekönner bei einer Bilanz von 58:2 Siegen in diesem Jahr. Die Bestmarke hält John McEnroe mit 82:3 (1984).



Andere Rekorde halten vorerst noch die größten Konkurrenten des dreifachen Grand-Slam-Turnier-Champs. Roger Federer, der in New York schon in Runde 4 steht, feierte 16 Major-Triumphe, der Spanier Rafael Nadal ist mit 19 Titeln bei Masters-1000-Turnieren unumschränkte Nummer eins, Djokovic, seit Juli Nummer eins, hält vorerst bei zehn; zwei gibt es 2011 noch.