Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger kam bei der WM nicht in Hochform und beendete den Bewerb am Samstagabend in London auf dem neunten Platz. Der Oberösterreicher kam im Finale der Top Zwölf über eine Weite von 63,76 m nicht hinaus. Nur die besten acht nach drei Versuchen waren für weitere drei Würfe qualifiziert.

Weißhaidingers persönliche Bestmarke liegt bei 67, 24 Metern.