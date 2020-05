Die US-Open im Zeichen des 11. September

Das riesige Sternenbanner weht stets hoch über dem größten Tennisstadion der Welt. Wenn wie jedes Jahr vor den Endspielen der US Open im Arthur-Ashe-Stadion die Marinesoldaten in Paradeuniform mit weißen Handschuhen eine große „Stars and Stripes“-Fahne festhalten, wird an diesem Wochenende weniger der Stolz als die Trauer der US-Amerikaner überwiegen. Das Herren-Finale findet, sollten die schlechten Wetterprognosen nicht eintreffen, am 11. September und damit am zehnten Jahrestag der Terror-Anschläge in New York und Washington statt.