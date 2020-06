Die Jüngste war die Beste

Ausgerechnet die Jüngste im österreichischen Springreiter-Team hat im Nationenpreis des Linzer CSIO-Turniers vergeblich versucht, die Fahnen hochzuhalten. Stefanie Bistan und ihre Stute Juvina verzeichneten in der schwierigen Prüfung mit bis zu 1,60 m hohen Hindernissen am Freitag nur einen Abwurf (4 Fehlerpunkte), ihre Kollegin Iris Murray (12 Punkte) sowie Matthias Raisch (8) und EM-Teilnehmer Christian Schranz (16/Streichresultat) fielen aber deutlich ab. Österreich landete gemeinsam mit Belgien mit 24 Fehlerpunkten nur auf dem 14. und letzten Platz. Der Sieg ging an die Ukraine.