Die Golf-Weltspitze kränkelt und schwächelt

Das US Masters kreierte zuletzt aber auch eine Reihe von Premieren-Siegern wie Bubba Watson usw. Der Augusta National Course hat diesmal ein allerdings verändertes Aussehen, nachdem auch der berühmte Eisenhower-Tree am 17. Fairway, eine 125 Jahre alte Föhre, ein Opfer der Winterstürme geworden war.

Ob Scott als erster Golfer seit Woods (2001, 2002) bei diesem mit acht Mio. Dollar dotierten Turnier, das als einziges Major immer am gleichen Platz stattfindet, zwei Mal in Folge gewinnen kann, ist aufgrund der Sieglosigkeit des Titelverteidigers fraglich. Mickelson, der ebenfalls angeschlagene British-Open-Champion, geht auf seinen bereits vierten Sieg im Augusta National Golf Club los. Zwar musste der Linkshänder kürzlich wegen seiner Beschwerden bei einem US-PGA-Turnier aufgeben, zuletzt wurde er in Texas aber bereits wieder Zwölfter.

Zu den Geheimfavoriten zählen u.a. Newcomer Jordan Spieth, ein 20-jähriger Texaner, oder die beiden zweifachen US-Saisonsieger Jimmy Walker und Patrick Reed. Um das berühmte grüne Jackett kämpfen auch Asse wie Justin Rose (GBR) und Jason Dufner ( USA). Für den Österreicher Bernd Wiesberger ging sich nach einem Rückfall in der Weltrangliste (derzeit ist der Burgenländer nur noch 71.) ein Masters-Start erneut knapp nicht aus.