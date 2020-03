Die Fußball-Bundesliga zwischen Sein und Nichtsein

Quo vadis, Bundesliga? Noch nie in der Geschichte der 1974 gegründeten Liga war eine Antwort darauf so schwierig. Man könnte auch sagen: Wirklich niemand weiß während der Corona-Krise, wie es weitergeht.

Jedenfalls steht fest: Sollte das eintreten, was renommierte Virologen vermuten – nämlich, dass in diesem Kalenderjahr gar keine Spiele mehr vor Publikum möglich sein werden – dann wäre es mit der Bundesliga in der bisher bekannten Form vorbei. Eine reine Überlebensfrage, denn sehr viele Vereine würden Fußball ohne Fans (und die somit wegfallenden Einnahmen) nicht bis 2021 überleben.

Die Antworten zu einigen der vielen offenen Fragen:

Wem hilft die Kurzarbeit?

Besonders den kleineren Vereinen, bei denen Fix-Gehälter über 5.370 Euro brutto pro Monat selten sind. Denn Gehaltsanteile, die darüber liegen, müssen Klubs ohne Hilfe des Staates weiterhin auszahlen – auch wenn es derzeit keine Einnahmen gibt. Deswegen laufen bei Rapid Gespräche über einen Gehaltsverzicht für Profis, wie ihn die Geschäftsführer Barisic und Peschek für sich bereits beschlossen haben. Der LASK hat im Europacup Millionen verdient, verzichtet auf Kurzarbeit und hat mit den Profis und dem Trainerteam gleich einen Gehaltsverzicht ausgehandelt. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle werden bei voller Lohnfortzahlung administrative Tätigkeiten übernehmen. Und zwar beim Roten Kreuz Oberösterreich. Salzburg ist mit einem prall gefüllten Festgeldkonto und der Unterstützung von Red Bull ein Sonderfall.