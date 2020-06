Die Fivers wollen jetzt das Double

Dem ersten Meistertitel der Klubgeschichte im Vorjahr könnte heuer noch der zweite folgen. "Das Double wäre sehr, sehr schön. Aber wir müssen erst abwarten, wie teuer wir diesen Cupsieg bezahlt haben", sagt der Manager und steigt auf die Euphoriebremse. Der Finalkrimi am Samstag ging auch ob der harten Gangart der Tiroler an die Substanz: So verloren die Wiener ihren Topstar Romas Kirveliavicius mit Verdacht auf Handbruch. Der Litauer musste am Ende aber wegen der Roten Karten für Abadir (44.) und Kolar (69.) noch einmal ins Spiel und erzielte sogar noch zwei Treffer.

Die Entwarnung kam erst am Tag danach: "Die Hand ist nicht gebrochen, sondern nur sehr stark geprellt", berichtet Menzl. Nicht nur wegen der vielen Wehwehchen wird aber ab sofort viel regeneriert, auch, um das große Ziel noch zu erreichen. Nachdem die Truppe von Coach Peter Eckl als Fünfter ins Play-off einzog, besteht jetzt sogar noch die Chance auf Platz eins. Dafür sind jedoch in Innsbruck (21. April) und daheim gegen Krems (28. April) zwei Siege notwendig. Menzl: "Die Mannschaft ist jetzt auf ihrem Höhepunkt."