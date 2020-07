Der Wiener Traum vom Basketball-Titel

Vor einem Jahr leitete Lucia Plank (28) erstmals ein Spiel der Basketball-Bundesliga der Herren (ABL). Zum Auftakt der Saison 2012/’13 steht mit Elisabeth Lutter eine zweite Dame vor ihrem Debüt. Die 26-jährige Klagenfurterin mit Wohnsitz bei Graz wird am Samstag an der Seite zweier männlicher Kollegen in der Partie Güssing Knights – Traiskirchen Lions erstmals als Referee in der obersten Spielklasse der Herren tätig sein. In der zweiten Bundesliga und im Cup sammelte sie bereits Erfahrung.

Seit vier Jahren gehört Lutter dem Kader des Verbandes an, nun stieg sie in den Kreis der 22 ABL-Spielleiter auf. Bis Ende März 2011 war sie noch selbst in der Damen-Bundesliga aktiv, zuletzt bei UBI Graz.

Eine internationale Karriere ist das ambitionierte Ziel von Elisabeth Lutter. Den Weg als Schiedsrichterin hat sie aus einem originellen Grund eingeschlagen. Als Spielerin habe sie einst einen Referee angemault. Der habe daraufhin gemeint, "ich soll es doch selbst ausprobieren", sagt Lutter. Das habe sie "getan und Gefallen am Pfeifen gefunden".