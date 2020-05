Der Läufer aller Distanzen

Mit dem regierenden Staatsmeister über 10.000 Meter hat die KURIER.at-Aktion Gläserner Sportler weiteren Zuwachs bekommen. Doping ist Martin Steinbauer schon lange ein Dorn im Auge: "Nur erfolgreiche Sportler sind für Medien interessant und finanziell abgesichert. Wie der Erfolg zustande kommt, interessiert aber weder Manager, Vereine, Verbände, Medien oder Zuseher. Hauptsache niemand liefert positive Dopingtests ab."



Entsprechend wenig Mitleid hat der 28-Jährige mit Dopingsündern. "Wenn Sportler - selbst nachdem sie gesperrt sind - noch Sponsoren akquirieren können, so ist das für saubere Sportler ein Schlag ins Gesicht! Was hat es dann für eine Sinn sauber zu sein?"



Steinbauer hat auch durchaus konkrete Vorstellungen, wie in der Doping-Problematik vorzugehen ist. Deutliche Erhöhungen der Strafen etwa. "2 Jahres Sperren sind meiner Meinung nach ein Geschenk." Aber auch, "Streichung aller Bestleistungen der Ahtletinnen und Athleten".