Der Block n’Roller aus Wien

Jakob Pöltl spielt heute nicht nur in der berühmtesten und besten Basketballliga der Welt, der 2,13-Meter-Mann spielt dort inzwischen auch eine bedeutende Rolle. Bei seinem Verein, den Toronto Raptors, kam der Wiener im Grunddurchgang als einziger Profi in allen 82 Partien zum Einsatz. Und es wäre keine Sensation mehr, wenn Pöltl in seiner zweiten NBA-Saison nicht auch noch die 100-Match-Marke knacken würde. Die Toronto Raptors waren in der regulären Saison die Nummer eins in der Eastern Conference und sie werden als Mitfavorit auf den NBA-Titel gehandelt. Die erste Play-off-Runde , die in der Nacht auf Sonntag mit dem ersten Duell gegen die Washington Wizards begann sollten die Kanadier im Normalfall jedenfalls überstehen.

Jakob Pöltl weiß bereits aus dem letzten Jahr, was jetzt auf den Klub und ihn zukommt. „Es ist jetzt die Phase des Jahres gekommen, in der es wirklich nicht mehr um meine persönlichen Minuten Einsatzzeit geht“, erklärt der Center. „Es geht darum, dass wir als Team die Spiele gewinnen, wie auch immer wir das schaffen. Wer auf dem Feld steht, spielt da keine Rolle.“