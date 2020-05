Del Potro serviert in Wien

Beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati war für Juan Martin del Potro freilich schon in der zweiten Runde Schluss: Die Schweizer Allzeitgröße Roger Federer machte mit dem um acht Jahre jüngeren Kontrahenten kurzen Prozess und siegte nach 92 Minuten 6:3, 7:5. Für Del Potro war die Niederlage ein Rückschritt auf dem Weg zurück – immerhin hat er seit Jänner 465 Plätze in der Weltrangliste gutgemacht, aktuell wird er an 19. Stelle notiert.



Federer hingegen war eine Woche nach seinem unerwarteten Achtelfinal-Aus gegen Jo-Wilfried Tsonga in Montreal wieder ganz der Alte: Auf Del Potros starke Vorhand wusste der 30-Jährige immer eine Antwort, „ich habe nicht zugelassen, dass er so spielt, wie er das normalerweise macht“, sagte die frühere Nummer 1 der Welt.



„Er hat gespielt wie eine Nummer 1“, bestätigte auch Del Potro. Kleinere Sorgen bereiteten Federer hingegen die sechs vergebenen Breakchancen – gleich fünf davon im ersten Spiel des zweiten Satzes.



Eine weitere frühere Nummer 1 der Welt wird nach den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle den Schläger ins Eck stellen – zumindest, was die ATP-Tour anbelangt: Thomas Muster, inzwischen 43 Jahre jung, will sich ein letztes Mal in der Arena am Vogelweidplatz feiern lassen.