Daviscup: Spanien in Bestbesetzung

Clemens Trimmel hat es gewusst. "Wenn Nadal spielen will, dann könnte es auch David Ferrer tun", hatte Österreichs Daviscup-Kapitän jüngst erklärt.

Jetzt hat auch Ferrer (Nummer fünf der Welt) wie Nadal seine Ankündigung, heuer nicht im Team spielen zu wollen, rückgängig gemacht. Die Spanier werden damit voraussichtlich am Osterwochenende in Oropesa del Mar bei Valencia beim Viertelfinalspiel in Bestbesetzung antreten. Das heißt, mit der Nummer 2 und der Nummer 5 der Welt.