Auf Alexander Peya wartet viel Arbeit

Nach Jürgen Melzers Ausfall sind neben Peya auch der 20-jährige Dominic Thiem, der in Indian Wells die dritte Runde erreicht hat, und Andreas Haider-Maurer fix. Fünf Spieler werden nominiert, am Tag vor dem ersten Aufschlag wird das Team auf ein Quartett reduziert. Durchaus wahrscheinlich, dass es mit Gerald doch einen Melzer in Bratislava gibt. Der 23-Jährige hat heuer bei einem Challenger in Mexiko sowohl den Einzel- als auch den Doppelbewerb gewonnen und ist im Einzel-Ranking auf dem Sprung in die Top 150. Im Doppel hat zuletzt Philipp Oswald in São Paulo seinen ersten ATP-Titel geholt. Gut möglich, dass er den Routiniers Oliver Marach und Julian Knowle vorgezogen wird.