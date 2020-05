Daten, Gruppen und Spielorte

Turnier

Zum siebenten Mal wird ab Freitag ein Rugby-Weltmeister ermittelt. Neuseeland siegte bei der Premiere 1987. 1991 und 1999 holte Australien den Titel, 1995 und 2007 gewann Südafrika, 2003 England.



Spielorte

Auckland, Dunedin, Hamilton, Invercargill, Napier, Nelson, New Plymouth, North Shore City, Palmerston North, Rotorua, Wellington, Whangarei.



Gruppe A

Neuseeland, Frankreich, Tonga, Kanada, Japan



Gruppe B

England, Argentinien, Schottland, Georgien, Rumänien



Gruppe C

Australien, Irland, Italien, Russland, USA



Gruppe D

Südafrika, Wales, Fidschi, Samoa, Namibia



Vorrunde von 9. 9. bis 2. 10. Finale am 23. Oktober.