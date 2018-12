Das war das Sport-Jahr 2018, Teil 1

3./4. Die Liechtensteinerin Tina Weirather gewinnt in Crans Montana den Weltcup-Super-G vor der Salzburgerin Anna Veith. Die erste Kugel-Entscheidung bei den Damen fällt zugunsten von Wendy Holdener, der Schweizerin reicht in Crans Montana ein vierter Platz in der Kombination. Der Tagessieg geht an Federica Brignone.

9./10. Mikaela Shiffrin gewinnt zum zweiten Mal in Folge den Alpinski-Gesamtweltcup. Die Rennläuferin aus den USA ist fünf Rennen vor Schluss nicht mehr einzuholen, da ihre Konkurrentin Wendy Holender aus der Schweiz im Riesentorlauf in Ofterschwang nicht genügend Punkte macht. Der Tagessieg geht an die norwegischen Premierensiegerin Ragnhild Mowinckel. Den Slalom sichert sich Shiffrin, damit gehört auch die kleine Kristallkugel ihr.

10./11. Der Deutsche Thomas Dreßen gewinnt die Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell. Kjetil Jansrud holt sich vor Heimpublikum mit dem Super-G-Sieg auch die Disziplintrophäe.