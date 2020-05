Das Programmheft als WM-Fluch

Gebannt schien der Fluch, als Dayron Robles am Montag als Erster die 110 m Hürden beendete. Doch die Pein schlich sich lediglich auf perfiderem Wege an, denn der Kubaner wurde nachträglich disqualifiziert.



Stabhochspringerin Isinbajewa und 800-Meter-Läufer David Rudisha waren die beiden Kandidaten für das Cover am Dienstag. Die Redakteure in Südkorea entschieden sich für die Russin, sie enttäuschte und blieb ohne Medaille. Der Weltrekordler Rudisha aus Kenia holte in seiner Disziplin Gold.



Nun darf man darf gespannt sein, wer sich am Donnerstag neben der menschlichen Konkurrenz auch noch mit dem "Fluch des Covers" messen muss.