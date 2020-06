ÖHB-Team gegen Russland um EM-Qualifikation

Auf solche Rechnereien wollen sich die Österreicher freilich nicht einlassen. „Wir haben es noch immer selbst in der Hand. Das ist das Einzige, das zählt“, sagt Teamchef Patrekur Johannesson.

Der Isländer fordert eine kollektive Reaktion und spielerische Steigerung im abschließenden Qualifikationsschlager, nachdem sein Team am Donnerstag in Bosnien-Herzegowina eine fehleranfällige Leistung gezeigt hatte. „Wenn es um so eine Riesenchance geht, müssen die Spieler alles für ihr Land geben“, sagte Johannesson nach dem 28:28 gegen den Gruppenletzten.

Überhaupt liegt ein Remis in der Luft: Nur so sind sowohl Österreicher als auch Russen für die EM-Endrunde qualifiziert. Das dürfte vor allem Weißrussen und Slowenen schmerzen. Von Absprachen will freilich niemand etwas wissen. „Mit dem achten Mann, den Fans, im Rücken können wir jede Nation schlagen“, sagt Viktor Szilagyi.

Für den Kapitän und viele seiner routinierten Kollegen ist es ein richtungsweisendes Spiel. Gelingt die Qualifikation, dürften Szilagyi, Wilczynski und die anderen wohl noch eine Saison im Nationalteam anhängen. Konrad Wilczynski: „Ein großes Turnier in einem Handball-Land wie Dänemark wäre noch einmal ein Highlight.“