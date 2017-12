Darts-WM: Phil Taylor im FInale gegen Rob Cross

Darts-Rekordweltmeister Phil Taylor ist nur noch einen Schritt von seinem 17. WM-Titel entfernt. Der 57-jährige Engländer schlug am Samstagabend den walisischen Überraschungsmann Jamie Lewis mit 6:1 und erreichte in London damit zum 21. Mal das Finale des wichtigsten Turniers der Welt. "The Power" war zum bisher letzten Mal 2013 Weltmeister.

Der erfolgreichste Spieler der Darts-Geschichte wird, unabhängig vom Ergebnis, nach dem Finale am Neujahrstag (21.00 Uhr) seine Karriere als Darts-Profi beenden und zukünftig nur noch bei Exhibitions antreten.

Titelverteidiger Michael van Gerwen musste nach dem Halbfinale überraschend ebenfalls die Heimreise antreten. Der Niederländer verlor in der Nacht zum Sonntag gegen den Engländer Rob Cross mit 5:6. In einer dramatischen Partie vergab Topfavorit "Mighty Mike" zahlreiche Matchdarts und verlor schließlich erst im entscheidenden elften Leg des letzten Satzes.