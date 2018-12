Darts: WM-Auftaktpleite für Fünffach-Weltmeister van Barneveld

Fünffach-Weltmeister Raymond van Barneveld ist am späten Montagabend überraschend bei der Darts-WM in London ausgeschieden. Der Weltranglisten-17. aus den Niederlanden unterlag im Alexandra Palace dem litauischen Außenseiter Darius Labanauskas in der zweiten Runde nach einem packenden Match knapp mit 2:3. "Barney" ist somit bereits der zweite Favorit, der vorzeitig die Heimreise antreten muss.

Schon am Vorabend hatte der Mitfavorit und Weltranglistendritte Peter Wright zum Auftakt überraschend verloren. Der Schotte, der für seine schrillen Frisuren und bunte Kleidung bekannt ist, unterlag dem Spanier Toni Alcinas in der zweiten Runde mit 1:3. Sowohl Wright als auch van Barneveld hatten in der ersten Runde ein Freilos.