Damen-Duo verpasst Gruppensieg

Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer haben am Montag bei der Beach-Volleyball-WM in Wien das Duell um den Gruppensieg nach hartem Kampf verloren. Sie mussten sich den Tschechinnen Kristyna Kolocova/Michala Kvapilova in einer Hitzeschlacht vor rund 7000 Fans 1:2 (-29,13,-7) beugen. Ihr Aufstieg ins Sechzehntelfinale war aufgrund von zwei vorangegangenen Siegen aber schon festgestanden.

Gegen die Tschechinnen vergaben sie im besonders umkämpften ersten Durchgang sechs Satzbälle, dominierten dann aber den zweiten, ehe sie in der Entscheidung selbst wieder klar den Kürzeren zogen. „Im ersten Satz hätten wir es zumachen können, der zweite war klar für uns. Leider haben wir es in drei Sätzen nicht drehen können. Unser Service war nicht mehr so gut“, meinte die von der Marathon-Partie sichtlich ermüdete Schwaiger.

Herren kämpfen um Aufstieg

Zuvor hatten Thomas Kunert/Christoph Dressler ihre zweite Niederlage ohne Satzgewinn bezogen. Sie forderten die topgesetzten Brasilianer Alvaro Filho/Saymon zwar über weite Strecken, unterlagen schließlich aber 0:2 (-17,-17), weil die Favoriten in den entscheidenden Phasen stets zusetzen konnten. Mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel am Mittwoch gegen die ebenso noch sieglosen Daneil Williams/Marlon Phillip (TRI) könnten sie aber noch in die K.-o.-Phase kommen.