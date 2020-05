Countdown für Olympische Jugend-Winterspiele

Das Leben als Sport-Talent kann hierzulande ein hartes Los sein. Ja, mitunter hat ein österreichischer Nachwuchssportler so schwer zu tragen, dass er eigentlich drei Hände gut gebrauchen könnte. Um die Last zu stemmen, die auf seinen Schultern liegt.



Da quälten und schleppten sie sich dann also durch den Salzburger Tiefschnee. Rodler und Eiskunstläufer, Skispringer und Snowboarder, Seite an Seite, aber jeder hatte sein Schicksal selbst zu tragen: Einen Rucksack am Rücken, in der einen Hand eine riesige Reisetasche, in der anderen mehrere Nylontaschen - stattliches Reisegepäck für die aufregendste und abenteuerlichste Mission, die sie in ihrem jungen Sportler-Leben bisher angetreten haben - die ersten Olympischen Jugend-Winterspiele (YOG) in Innsbruck (13. bis 22. Jänner).