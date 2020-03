Coronavirus: NBA-Chef hofft weiter auf Fortsetzung der Saison

Die NBA setzt weiter darauf, die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison noch beenden zu können, obwohl sie derzeit laut Teamquellen von einem "Best-Case-Szenario" mit einer rund dreimonatigen Pause bis Juni ausgeht. Um den Fans auch in Krisenzeiten weiter Sport bieten zu können, denkt die NBA darüber hinaus auch an außergewöhnliche Maßnahmen.

Es gebe Gespräche, ob eine Gruppe von Spielern beispielsweise für "eine gigantische Spendenaktion" zu einem Benefizspiel antreten könne, verriet NBA-Commissioner Adam Silver bei ESPN. Dafür soll es ein Protokoll erstellt werden, durch das bestimmte Profis auf das Coronavirus getestet und isoliert werden, um somit spielen zu können, sofern sie nicht infiziert sind. "Die Leute sind daheim eingesperrt, und ich glaube, dass sie Ablenkung brauchen. Sie müssen unterhalten werden", meinte Silver.

Silver wollte keine Prognose treffen, wann die NBA - mit oder ohne Zuschauer in den Arenen - wieder spielen könnte. Deshalb könnte sich beispielsweise das Format für den Rest der Saison, in der ursprünglich am 18. April die Play-offs hätten beginnen sollen, ändern. So könnte etwa der Grunddurchgang auf 70 Partien pro Team verkürzt werden. Aktuell halten die 30 Klubs schon bei 63 bis 67 Spielen. Anschließend hätte man auch die Möglichkeit, die ersten Play-off-Runden im "best of five"- statt "best of seven"-Format zu absolvieren. Es gibt sogar schon Pläne, dass die nächste Spielzeit 2020/21 erst im Dezember startet und im August endet.