Mehrheit der Schweizer Kicker gegen Fortsetzung der Saison

Red-Bull-Jungstar Max Verstappen hofft zum verspäteten Saisonstart in der Formel 1 auf zwei Rennen in Spielberg. Der Niederländer hatte die beiden vergangenen Grand Prix von Österreich für sich entschieden. „Ich mag es immer, da zu fahren“, betonte der 22-Jährige am Montagabend in einem Video-Interview mit ServusTV. „Hoffentlich würden wir dann natürlich auch zwei Rennen dort haben.“ Die ersten zehn geplanten Saisonläufe der Königsklasse sind wegen der Coronakrise bereits verschoben oder abgesagt worden. In Spielberg soll nun am 5. Juli der Startschuss zu einer verkürzten WM erfolgen. Ein zweites Geisterrennen könnte am 12. Juli folgen, wenn die österreichische Regierung die Veranstaltungen unter den vorgelegten Konditionen genehmigt. „Für uns als Team ist immer auch Druck da für die Rennen dort“, sagte Verstappen über Spielberg. Bisher hat er auf dem Red-Bull-Ring aber überzeugt. 2020 muss er allerdings in jedem Fall ohne die vielen niederländischen Fans an der Strecke auskommen. Das sei schade. „Es ist immer sehr besonders, da so viele Orange auch zu sehen. Aber das Wichtigste ist, dass wir wieder fahren für die Meisterschaft.“