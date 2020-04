Für Polizei-Gewerkschaft sind Geisterspiele eine Gefahr

Die deutsche Polizei-Gewerkschaft (GdP) warnte vor möglichen Fan-Ansammlungen bei Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga. „Geisterspiele sind eine Gefahr, auch wenn der Veranstalter im Stadion alles tut, damit Hygienevorschriften eingehalten werden, um das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich zu halten“, sagte GdP-Vize Jörg Radek der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es sei das gute Recht der Deutschen Fußball Liga (DFL), einen Plan für den Neustart der Saison auszuarbeiten, „aber er scheint mir nicht alle Aspekte zu berücksichtigen“, sagte Radek. Es sei vielleicht möglich zu kontrollieren, was im Stadion passiere, sagte der Gewerkschafter. „Für den öffentlichen Raum davor gilt das nicht. Die Stadien werden zu einem potenziellen Ziel von Fans, die ihr Team unterstützen wollen. Das wäre verheerend. Es darf während dieser Pandemie nicht zu großen Menschenansammlungen vor den Stadiontoren kommen. Das ist nicht nur verboten, es wäre unverantwortlich“, sagte Radek. Sollten Fans gegen die wegen der Corona-Pandemie geltenden Auflagen verstoßen, müsse die Polizei „im Sinne der Einhaltung von Sicherheit und Ordnung“ einschreiten.

Der Premier-League-Klub Chelsea wird seine Profisderzeit nicht zu einem teilweisen Gehaltsverzicht auffordern.„Zu diesem Zeitpunkt wird die erste Mannschaft der Männer keinen finanziellen Beitrag für den Verein leisten. Stattdessen hat der Vorstand die Mannschaft angewiesen, ihre Bemühungen auf die weitere Unterstützung anderer gemeinnütziger Zwecke zu konzentrieren“, hieß es in der Erklärung. Die Gespräche mit den Spielern würden fortgesetzt.

Jörg Schmadtke, Sportchef des VfL Wolfsburg, plädiert für grundlegende Änderungen im Profi-Fußball nach der Corona-Krise. „Wir werden uns über diese Branche noch einmal vom Grundsatz her Gedanken machen müssen. Ob alle Entwicklungen der letzten Jahre noch so sinnvoll sind“, sagte der 56-Jährige in der aktuellen Folge des Podcasts Der Sechzehner. Schmadtke präzisierte in dem Gespräch mit dem Technischen Direktor des FC St. Pauli, Ewald Lienen, und dem TV-Journalisten Michael Born: „Wir müssen uns unterhalten über Ablösesummen. Wir müssen uns unterhalten über Beraterzahlungen. Wir müssen uns unterhalten über Gehälter.“

Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sprach sich gegen eine Maskenpflicht beim möglichen Neustart der Fußball-Bundesliga aus. „Ich halte Spiele mit Masken nicht für vorstellbar“, sagte Heil der Bild am Sonntag und ergänzte: „In gemeinsamen Gesprächen mit der Deutschen Fußball Liga wird derzeit konstruktiv an anderen praktikablen Lösungen gearbeitet.“ Am Freitag hatte der Spiegel berichtet, dass das Arbeitsministerium prüfe, Profis zum Schutz gegen das Corona-Virus mit Gesichtsmasken spielen zu lassen. Ein Ministeriumssprecher hatte dazu gesagt, dass es ein internes Papier zum Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) gebe und darauf verwiesen, dass es sich lediglich um einen ersten Entwurf auf Arbeitsebene handele. Heil verwies nun darauf, dass Profi-Fußballer und Vereinsmitarbeiter auch Arbeitnehmer seien: „Deshalb gilt auch für sie der Arbeitsschutz.“ Die Vorstellungen der DFL „bedürfen daher einer genauen Prüfung“. Sein Ministerium sei bei der Frage eines Neustarts der Liga allein für die Bewertung des Arbeitsschutzes zuständig.

Laut der Zeitung „The Times“ soll die englische Premier League am 8. Juni fortgesetzt werden. Die Verantwortlichen hätten schon vergangene Woche der Regierung ein Konzept für die Wiederaufnahme vorgelegt, hieß es. Demnach sollen die restlichen 92 Partien in „genehmigten Stadien“ durchgeführt werden - maximal 400 Personen sollen Zutritt erhalten. In der Premier League wird wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie seit dem 13. März nicht mehr gespielt. Liverpool fehlen noch zwei Siege zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren.

Der spanische Liga-Chef Javier Tebas warnte die Fußballklubs, dass sie trotz der Corona-Pandemie wieder spielen müssen, sobald die Behörden dies erlauben. Im Fall einer Weigerung würden Sanktionen folgen. "Gegen einen solchen Verein würde der spanische Fußballverband RFER ein Disziplinarverfahren einleiten, ihm drei Punkte wegen Nichterscheinens streichen, und am Schluss würde er nach Hause gehen können", zitierte die Zeitung Sport Tebas am Samstag.

