Coronavirus: Juve-Star Dybala und Milan-Legende Maldini positiv getestet

Der frühere Präsident des spanischen Rekordmeisters Real Madrid, Lorenzo Sanz, ist an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenerkrankung verstorben. Das bestätigte der Sohn des 76-Jährigen am Samstagabend via Twitter. Sanz war von 1995 bis 2000 Real-Präsident, in dieser Zeit gewannen die „Königlichen“ unter anderem zweimal die Champions League.

Ex-Real-Boss verstarb nach Corona-Erkrankung Der frühere Präsident des spanischen Rekordmeisters Real Madrid, Lorenzo Sanz, ist an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenerkrankung verstorben. Das bestätigte der Sohn des 76-Jährigen am Samstagabend via Twitter. Sanz war von 1995 bis 2000 Real-Präsident, in dieser Zeit gewannen die „Königlichen“ unter anderem zweimal die Champions League.

Beim NHL-Klub Ottawa Senators ist ein zweiter Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der namentlich nicht genannte Akteur sei bei den Spielen der Kanadier vom 7. bis 11. März in San Jose, Anaheim und Los Angeles dabei gewesen, ehe die Eishockey-Liga unterbrochen wurde. Alle 52 Teilnehmer des Trips sind in Selbstquarantäne gegangen, insgesamt acht Tests auf Corona wurden durchgeführt. Österreichs Eishockey-Talent Marco Rossi ist in der kanadischen Juniorenliga OHL bei den Ottawa 67s engagiert.

Nach Paulo Dybala sind am Samstag im italienischen Fußball die Namen von zwei weiteren prominenten Personen bekanntgeworden, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Sowohl Paolo Maldini als auch dessen Sohn Daniel wurden positiv getestet, wie AC Milan vermeldete. Die 51-jährige Milan-Legende Paulo arbeitet als Technischer Direktor bei den „Rossoneri“, der 18-jährige Daniel feierte erst im Februar sein Debüt in der Kampfmannschaft der Mailänder. Laut Clubangaben befinden sich beide in Heim-Isolation.

Dritter Corona-Fall beim italienischen Rekordmeister : Der argentinische Stürmer-Star Paulo Dybala verkündete am Samstag via Twitter, dass er positiv auf die vom Coronavirus hervorgerufene Lungenkrankheit Covid-19 getestet wurde. Auch Dybalas Freundin Oriana Sabatini ist mit dem Virus infiziert. Große Symptome zeigen sie allerdings nicht. Dybala schrieb: "Hallo zusammen! Ich möchte Euch darüber informieren, dass wie die Ergebnisse des Covid-19-Tests bekommen haben. Oriana und ich sind positiv, aber zum Glück geht es uns gut." Er bedanke sich für die vielen aufmunternden Botschaften.

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich haben bei ihrer Hilfsaktion gegen die Coronavirus-Krise innerhalb eines Tages schon zahlreiche prominente Unterstützer gefunden. Auf der dafür eingerichteten Homepage www.wekickcorona.com sind unter anderen die Ex-Weltmeister Mats Hummels, Benedikt Höwedes und Julian Draxler aufgeführt. Auch die aktuellen Nationalspieler Leroy Sane, Julian Brandt und Jonathan Tah kündigten ihre finanzielle Hilfe an. „Mit #WeKickCorona wollen wir konkrete Hilfe vor Ort leisten und möglichst vielen Menschen vor Ort helfen. Deshalb spenden wir gemeinsam bereits über 2,5 Mio. Euro an karitative Vereine und deren soziale Einrichtungen aus allen gesellschaftlichen Bereichen“, heißt es auf der Internetseite. Damit ist der Hilfsbetrag innerhalb eines Tages bereits um 1,5 Millionen Euro angewachsen.

In den Reihen des deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist ein weiterer Spieler positiv auf den Coronavirus getestet worden. Das teilte der Verein am Samstag via Twitter mit. Wie bereits im ersten Fall wurde der Name des Betroffenen nicht genannt. Bei 23 Personen aus dem Umfeld der Profi-Mannschaft fiel der Test hingegen negativ aus. Weitere Testergebnisse sollen folgen. Bei der Eintracht stehen der Vorarlberger Trainer Adi Hütter sowie die österreichischen Teamspieler Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker unter Vertrag.

Stürmerstar Wilfried Zaha vom englischen Premier-League-Klub Crystal Palace und sein Geschäftspartner Obi Williams stellten im Kampf gegen das Coronavirus mehrere Wohnungen in London für medizinisches Personal kostenlos zur Verfügung. Die Wohnungen werden in der Regel von Firmenkunden bewohnt, da aber aufgrund der Coronakrise der weltweite Reiseverkehr stark eingeschränkt ist, sank auch die Nachfrage deutlich. "Mitarbeiter des Gesundheitswesens, bitte meldet euch", sagte Zaha.

Zaha stellt Wohnungen zur Verfügung Stürmerstar Wilfried Zaha vom englischen Premier-League-Klub Crystal Palace und sein Geschäftspartner Obi Williams stellten im Kampf gegen das Coronavirus mehrere Wohnungen in London für medizinisches Personal kostenlos zur Verfügung. Die Wohnungen werden in der Regel von Firmenkunden bewohnt, da aber aufgrund der Coronakrise der weltweite Reiseverkehr stark eingeschränkt ist, sank auch die Nachfrage deutlich. "Mitarbeiter des Gesundheitswesens, bitte meldet euch", sagte Zaha.

vor 4 h | Harald Ottawa