Fußball-Liga in Mexiko abgebrochen, es gibt keinen Meister

Nach dem ersten Schultag auch künftig ohne Erscheinpflicht: Die Profis des Liverpool FC übten nach knapp neun Wochen am Mittwoch erstmals wieder gemeinsam mit dem Ball. "Perfekt, absolut perfekt", frohlockte Trainer Jürgen Klopp nach der Einheit in Kleingruppen. Der deutsche Star-Coach will angesichts der Corona-Gefahr keinen seiner Spieler zum Training zwingen.

"Es ist ihre Entscheidung, das ist klar", betonte Klopp an einem Tag, an dem Liverpools Hoffnung auf den Gewinn der ersten englischen Meisterschaft seit 30 Jahren auf herkömmlichem, sprich sportlichem Wege, wieder ein Stück wahrscheinlicher geworden war. Denn auch die Clubs der seit 13. März coronabedingt pausierenden Premier League dürfen mit ihren Spielern wieder in Kleingruppen trainieren.