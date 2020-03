Coronavirus: Cagliari will wieder trainieren

18.3. Der schottische Fußballclub Heart of Midlothian kürzt in Folge der Coronavirus-Pandemie die Gehälter. Das gab Club-Besitzerin Ann Budge am Mittwoch bekannt. In einem offenen Brief bat sie Spieler, Trainerpersonal und andere Mitarbeiter darum, bis auf Weiteres auf die Hälfte ihres Lohns zu verzichten. Budge reagierte damit auf finanzielle Einbußen durch die Einstellung des Ligabetriebs.

Beim Club aus Edinburgh spielt u.a. der Österreicher Peter Haring. „Es wird keine Einnahmen von Spielen und allen damit verbundenen Geschäftsströme geben, während der Fußball ruht“, erklärte Budge in der Mitteilung, die am Mittwoch auf der Vereinswebsite von Heart of Midlothian veröffentlicht wurde. Es sei zudem unwahrscheinlich, dass die „Geschäftsströme jenseits der Spieltage“ Einnahmen generieren.

Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, schrieb Budge. „Wenn ich nicht absolut überzeugt wäre, dass das für eine nachhaltige Zukunft unseres Geschäfts notwendig ist, hätte ich unsere Angestellten nicht darum gebeten, diese Einschneidungen hinzunehmen.“ Sollten 50 Prozent des Gehalts bei Mitarbeitern unter dem Existenzminimum liegen, soll die Reduzierung bei den Betroffenen geringer ausfallen.