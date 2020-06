Corona-Ticker: Messi ist fit für den Auftakt gegen Mallorca

Die PGA Tour der Golfer wird bei ihrer Fortsetzung nach der Coronakrise drei mobile Testlaboratorien installieren. Die aus einem Fahrer und drei technischen Mitarbeitern bestehenden Test-Crews werden jeweils am Samstag vor Turnierbeginn anreisen. Die Tour kehrt nach einer fast dreimonatigen Pause am Donnerstag nächster Woche mit der Charles Schwab Challenge in Texas zurück. Es werden bei jedem Turnier alle Spieler und Caddies sowie wichtiges Personal auf Covid-19 getestet. Die Ergebnisse der Tests soll es nach zwei bis vier Stunden geben. Laut Angaben der PGA Tour wird es pro Woche an die 400 Testungen geben.

Nächste Woche in Texas wird ebenso ohne Fans gespielt werden wie in den drei Wochen danach beim RBC Heritage in Hilton Head, der Travelers Championship in Cromwell/Connecticut und dem Rocket Mortgage Classic in Detroit.