Corona-Ticker: 16 positive Tests bei Vasco da Gama

Liverpool-Coach Jürgen Klopp sieht seine Mannschaft mit Blick auf den angepeilten Wiederbeginn in der Premier League in zweieinhalb Wochen auf einem guten Weg. „Wir nehmen die Situation wie sie ist und nutzen jede Sekunde, die wir zusammen haben“, sagte der Fußball-Trainer des Premier-League-Tabellenführers am Sonntag über die Rückkehr zum Teamtraining.

„Wir genießen das. Wir können an all den Dingen arbeiten, an denen wir arbeiten wollen.“ Er konzentriere sich mit seiner Mannschaft nun vor allem auf taktische Dinge. Die Premier League hatte am Samstag die Genehmigung der Regierung für die geplante Wiederaufnahme der Saison am 17. Juni bekommen. „Ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei oder drei Wochen Fortschritte machen können“, sagte Klopp. Eine Herausforderung sei die Organisation des Trainings mit allen Abstands- und Hygieneregeln.

„Wir sind voll konzentriert, wenn wir hier ankommen“, berichtete der frühere BVB-Coach. „Dass wir die richtigen Dinge machen, dass wir unsere Temperatur messen lassen und all diese Dinge.“ Die Zeit bis zum Wiederbeginn nach der Coronakrise wolle er nun nutzen, um sein Team auf ein gutes Niveau zu bringen. „Wir werden die Intensität steigern, Tag für Tag“, sagte der 52-Jährige. „Es sind noch drei Wochen, das ist gut. Wir werden die Zeit nutzen.“