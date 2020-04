Corona-Krise: Williams schickt seine Mitarbeiter auf Urlaub

Die British Open sind in der Coronavirus-Krise das einzige im heurigen Turnierkalender regulär verbliebene Golf-Major. Wegen des Virus mussten das Masters, die PGA Championship und auch die US Open auf derzeit unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Open Championship sind für 16. bis 19. Juli im Royal St. Georges in Sandwich nahe Dover angesetzt.

„Wir arbeiten weiter an unseren Optionen für The Open in diesem Jahr, die auch eine Verschiebung beinhalten“, erklärte Martin Slumbers, der Vorstandschef von Veranstalter R&A. Laut Medienberichten sind die 149. Open so gut wie kein anderes Golfturnier gegen einen Ausfall versichert. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Traditionsveranstaltung aber nicht mehr abgesagt worden.

Weiter im Programm ist übrigens auch der Ryder Cup. Das Duell amerikanischer mit europäischen Spielern soll vom 25. bis 27. September in Whistling Straits in Wisconsin stattfinden.